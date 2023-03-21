Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Премьер Мишустин: Россия и КНР доведут взаимный товарооборот до $200 млрд в 2023 году

Товарооборот между Россией и КНР в 2023 году может достичь $200 млрд. По итогам 2022 года показатель приблизился к $190 млрд, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его слова передал ТАСС.

Ранее лидер КНР Си Цзиньпин прибыл в Дом правительства РФ на переговоры с Мишустиным.

Товарооборот РФ и Китая с января по февраль этого год вырос в годовом исчислении на 25,9% и превысил $33,68 млрд, сообщал ТАСС. Экспорт из Китая в Россию за два месяца увеличился на 19,8% и составил около $15,03 млрд. Как уточняется, импорт российских товаров и услуг вырос на 31,3%, до примерно $18,65 млрд. Основная часть стоимости ввозимых из России в Китай товаров приходится на нефть, природный газ и уголь.

Товарооборот между Россией и Китаем в 2021 году вырос на 35,8%, а в 2022 году – на 29,3%.

Си Цзиньпин прибыл в Москву в понедельник, он пробудет в городе до 22 марта. Визит Си Цзиньпина стал его первой зарубежной поездкой после переизбрания на пост главы государства на третий срок. Накануне у него и президента РФ Владимира Путина состоялась неформальная встреча и ужин.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть