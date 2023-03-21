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Премьер Мишустин сообщил о подготовке новых проектов России и КНР в сфере перевозок

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Москва и Пекин значительно расширят перевозки по Транссибирскому и Трансазиатскому маршрутам, передает РИА Новости.

Председатель правительства отметил, что в новых геополитических условиях транспортно-логистические коридоры, опирающиеся на развитие трансграничной инфраструктуры, становятся особенно ценными.

Мишустин напомнил, что в 2022 году было открыто движение по автомобильному и железнодорожному переходам через реку Амур. В настоящее время, как указал премьер, готовятся новые проекты по увеличению перевозок по Транссибирскому и Трансазиатскому маршрутам.

Ранее Мишустину заявил, что экономическое сотрудничество России и КНР развивается успешно в условиях санкций.

Председатель КНР Си Цзиньпин с 20 по 22 марта находится в России с государственным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. РФ стала первой страной, которую китайский лидер посетил после переизбрания 10 марта на третий срок Всекитайским собранием народных представителей (парламентом).

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