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Мишустин: экономическое сотрудничество России и КНР развивается успешно в условиях санкций

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что торгово-экономическое сотрудничество между Москвой и Пекином развивается достаточно успешно, несмотря на санкции Запада, передает РИА Новости.

«Важно, что, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, турбулентность на глобальных рынках, усиливающиеся санкции со стороны коллективного Запада, торгово-экономическое сотрудничество России и Китая развивается успешно», — сказал российский премьер.

Мишустин напомнил, что в 2022 году товарооборот между Китаем и Россией увеличился почти на треть и достиг почти $190 млрд. Председатель правительства выразил надежду на то, что уже в 2023 году поставленные Си Цзиньпином и Путиным задачи будут выполнены. А именно, что товарооборот вырастет до $200 млрд.

Председатель КНР Си Цзиньпин с 20 по 22 марта находится в России с государственным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. РФ стала первой страной, которую китайский лидер посетил после переизбрания 10 марта на третий срок Всекитайским собранием народных представителей (парламентом).

Ранее Си Цзиньпин заявил, что выбрал Россию для визита из-за крепкой дружбы и стратегического партнерства с Китаем.

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