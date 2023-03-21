«Ъ»: поставщики крупы предупредили торговые сети о росте цен на 10–30% из-за неурожая

Проблемы с урожаем риса в Краснодарском крае в прошлом году могут привести к росту цен на продукцию от 10% до 30%, о чем поставщики уведомили торговые сети. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники и участников рынка.

Источник издания отметил, что производители рисовой крупы уведомили торговые сети о повышении цен из-за проблем с урожаем. По его словам, неблагоприятные условия в Краснодарском крае, где выращивается основной объем риса в стране, привели к снижению качества сырья. А большой процент выбраковки риса ведет к увеличению стоимости крупы.

Часть участников рынка подтвердили, что уже получили уведомление от поставщиков о росте цен. При этом в зависимости от поставщиков, некоторые торговые сети получили уведомления о росте цен на 15-30%, другие же – на 8-19%. По словам источника среди производителей, рост цен на рисовую крупу может спровоцировать снижение спроса и переключение внимания на гречневую крупу, которая дешевле.

Аналитики посчитали, что на данный момент рост цен себя исчерпал, так как производство крупы по итогам 2022 года в России достигло рекордных 529 тыс. тонн. Кроме того, торговые сети будут как можно дольше сдерживать рост цен, чтобы не допустить снижение продаж товаров. Также в Минсельхозе заявили, что качество и объем урожая по итогам 2022 года полностью удовлетворяет внутренний спрос, и оснований для роста цен нет.

20 февраля из данных опроса компании Grodan стало известно, что более трети россиян – 36% — стали реже покупать тепличные огурцы и помидоры в феврале 2023 года, а 12% вообще перестали покупать такие овощи на фоне роста цен на них.