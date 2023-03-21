В ЦБ заявили, что сбережения россиян в валюте превысили $226 млрд

Валютные сбережения россиян выросли в начале 2023 года на 1,4% — до рекордных $226,6 млрд, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ.

Отмечается, что почти половина сбережений россиян в январе пришлась на наличку: за месяц ее объем вырос на $1,6 млрд — до $105,4 млрд.

Второе место по популярности для хранения валютных сбережений у россиян занимали депозиты в иностранных банках – там размещены почти 30% всех средств в валюте у граждан страны. В денежном эквиваленте – это $66,5 млрд.

Вместе с тем в ЦБ отмечают, что валютные счета в российских банка продолжают сокращаться и в начале этого года достигли самых минимальных значений за время публикации данного отчета – $54,7 млрд.

Ранее опрос показал, что больше четверти граждан России хранят сбережения в наличных.