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В Иране выразили надежду на своповые поставки нефти и газа из России в 2023 году

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Brendan McDermid/Reuters

Иран рассчитывает на огромные объемы своповых поставок нефти и газа из России в 2023 года году. Об этом заявил в интервью РИА Новости иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи.

«Некоторые из стран-соседей Ирана вызвали замедление своповых поставок между Россией и Ираном», — отметил Хандузи.

Он указал, что вопрос был решен и в этом году Тегеран надеется на значительные поставки энергоресурсов из России.

В начале февраля Financial Times написала, что иранские «танкеры-призраки» втрое нарастили перевозки российской нефти. https://www.gazeta.ru/business/news/2023/02/07/19681879.shtml

Ранее сообщалось, что российские компании и инвесторы вложили в разработку нефтяных и газовых месторождений, а также в другие проекты в этой отрасли в Иране $4,5 млрд.

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