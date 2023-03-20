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Счета россиян в швейцарском UBS могут заблокировать

Швейцарский банк UBS потребовал от российских клиентов подтвердить статус пребывания

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Shutterstock

Швейцарский банк UBS разослал своим российским клиентам письма, в которых потребовал предоставить документы, подтверждающие их местонахождение, и предупредил о возможной блокировке их счетов. Об этом сообщает РИА Новости.

«В связи с мерами, принятыми Федеральным советом в отношении России и Белоруссии, мы обязаны документально подтвердить статус пребывания потенциально затронутых клиентов», — сообщили в банке.

Отмечается, что счета россиян могут заблокировать с 6 мая, если они не предоставят копии паспорта страны проживания или вида на жительство в Швейцарии к 5 мая 2023 года.

После начала СВО России на Украине в Швейцарии в рамках санкций были заблокированы счета россиян на сумму $8,1 млрд, банк Credit Suisse по своей инициативе заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии на сумму свыше $19 млрд. К настоящему моменту UBS приобрел Credit Suisse за $3,24 млрд.

16 марта посол США в Берне заявил, что Швейцария могла бы заблокировать еще $50-100 млрд активов РФ.

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Санкции против России
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