Песков заявил, что РФ продолжает работать с турецкими партнерами по строительству хаба

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что в такой сложной работе, как строительство газового хаба в Турции, невозможно избежать задержек по времени.

На вопрос журналиста, есть ли обеспокоенность по поводу сдвигов сроков открытия газового хаба в Турции, Песков отметил, что российская сторона продолжает работать с турецкими партнерами.

«Это достаточно сложная работа ... не может [проходить] без сдвижек по времени. [Это] неизбежно и по отношению к турецкому хабу. Будем продолжать работать с турецкими партнерами», — поделился Песков.

Ранее ТАСС сообщало, что российская корпорация «Яндекс» начала набор сотрудников в свой будущий хаб в Турции по меньшей мере с 14 марта.

Компания 15 марта опубликовала на платформе HeadHunter вакансию «Инженер технической поддержки» в Стамбул с полным рабочим днем, аналогичные предложения на английском языке также были размещены 14 марта. В пресс-службе «Яндекса» сообщили, что будущий хаб еще не открыт и об этом событии компания расскажет в свое время.