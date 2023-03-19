Замглавы Минпромторга: Россия намерена создать в Африке лизинговую компанию

Россия собирается создать на территории Африки собственную лизинговую компанию. Об этом сообщил первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков в воскресенье. Его слова передал ТАСС.

«Будет создана, скорее всего, специализированная российская лизинговая компания в Африке. Сейчас мы выбираем место базирования для этой лизинговой компании … там очень много всего берут в лизинг (аренда – «Газета.Ru»): от самолетов до вендинговых машин. В настоящий момент эта работа ведется. Опорная компания, скорее всего, будет «Газпромбанк лизинг». И соответствующие мероприятия заложены в плане модификации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», — отметил Осьмаков.

Ранее авиакомпании России, летающие на самолетах Superjet 100, из-за санкций столкнулись с нехваткой производимых в США свечей зажигания для российско-французских моторов, сообщал РБК.

Как ранее заявляли в Минтрансе, на развитие авиаотрасли в России выделят 627 млрд руб. до 2030 года, сообщал «Коммерсантъ».