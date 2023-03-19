Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Число сделок по продаже жилья в Москве выросло на 5% из-за ухудшения финансового положения

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Жители Москвы стали на 5% чаще продавать жилье из-за ухудшения финансового положения. Об этом газете «Известия» заявили аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Около 5% всех сделок на вторичном рынке совершаются для получения средств, часть из которых направляется на погашение кредиторской задолженности и на иные потребности продавца или его родственников. Например, среди причин чаще всего значатся снижение уровня доходов, потеря работы или закрытие бизнеса.

По данным аналитиков, около 21% жилья продается из-за того, что необходимо решить финансовые проблемы близких родственников. 7% жилья продается в виду дефицита средств на оплату лечения.

В публикации указали, что люди чаще стали продавать свое жилье из-за того, что не могут справиться с финансовой нагрузкой при взятии ипотеки. Из-за этого приходится продавать жилье и искать более экономичные варианты, где ежемесячные платежи по ипотеке существенно ниже.

12 марта газета «Известия», ссылаясь на данные аналитиков VSN Realty писала, что объем предложения апартаментов в Москве вырос более чем в 2,2 раза по итогам 2022 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть