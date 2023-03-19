Число сделок по продаже жилья в Москве выросло на 5% из-за ухудшения финансового положения

Жители Москвы стали на 5% чаще продавать жилье из-за ухудшения финансового положения. Об этом газете «Известия» заявили аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Около 5% всех сделок на вторичном рынке совершаются для получения средств, часть из которых направляется на погашение кредиторской задолженности и на иные потребности продавца или его родственников. Например, среди причин чаще всего значатся снижение уровня доходов, потеря работы или закрытие бизнеса.

По данным аналитиков, около 21% жилья продается из-за того, что необходимо решить финансовые проблемы близких родственников. 7% жилья продается в виду дефицита средств на оплату лечения.

В публикации указали, что люди чаще стали продавать свое жилье из-за того, что не могут справиться с финансовой нагрузкой при взятии ипотеки. Из-за этого приходится продавать жилье и искать более экономичные варианты, где ежемесячные платежи по ипотеке существенно ниже.

12 марта газета «Известия», ссылаясь на данные аналитиков VSN Realty писала, что объем предложения апартаментов в Москве вырос более чем в 2,2 раза по итогам 2022 года.