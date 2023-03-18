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Аналитик Кабаков: экономика РФ может получить «двойной удар» при усилении банковского кризиса в США

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Denis Balibouse/Pool/AP

Усиление банковского кризиса в США в связи с банкротством инвестиционной кредитной организации Silicon Valley Bank и проблемами ряда других финансовых компаний может негативно отразится на российской экономике. Стагнация финансовых рынков быстро приведет к снижению спроса на сырьевые товары, что приведет к сокращению денежных поступлений в федеральный бюджет РФ, приводит слова директора по стратегии финансовой группы «Финам» Ярослава Кабакова газета «Коммерсантъ».

17 марта бывший владелец рухнувшего Silicon Valley Bank (SVB) — материнская компания SVB Financial Group — подал заявление в США на реорганизацию в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве. Решение руководства компании было принято на фоне закрытия SVB местным Департаментом финансовой защиты и инноваций из-за резкого падения стоимости собственных акций и недостатка общей капитализации организации, специализирующейся на инвестициях в технологические стартапы.

«Если ситуация еще ухудшится, стагнация финансовых рынков быстро приведет к снижению спроса на сырьевые товары. Мы здесь можем получить двойной удар. Для населения это может вылиться в девальвацию рубля, рост бюджетного дефицита, еще большее усиление влияния государства в экономике. А если будет коллапсировать рынок недвижимости Китая, например, то нашим металлургам, нефтяникам, многим другим сырьевым компаниям будет очень неуютно», — пояснил Кабаков.

18 марта The Wall Street Journal со ссылкой на данные исследования Social Science Research Network сообщил, что в США около 186 банков могут повторить судьбу Silicon Valley Bank, обанкротившегося после резкого падения стоимости собственных акций и недостатка общей капитализации. Застрахованные вкладчики этих кредитных организаций могут столкнуться с обесцениванием, так как у банков не окажется достаточно активов.

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