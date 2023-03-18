Глава регулятора ФРГ сообщил, что время дешевой энергии из России для Германии закончилось

Глава Федерального сетевого агентства (регулятора) ФРГ Клаус Мюллер считает, что следующей зимой в Германии могут столкнуться с нехваткой газа. Об этом сообщает Rheinische Post.

По словам главы регулятора ФРГ, произойти снижение оптовых цен на электричества может только через полгода или год. Как считает Мюллер, эпоха дешевой энергии из России для Германии точно подошла к концу.

«Мы не можем исключать нехватку газа на следующую зиму. Факторы риска заключаются в том, что зима 2023/24 может быть очень холодной...», — утверждает Мюллер.

Также он предположил, что дополнительные проблемы могут начаться, если инфраструктура Германии для импорта сжиженного природного газа не оправдает себя.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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