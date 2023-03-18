FT: крупнейший банк Швейцарии UBS ведет переговоры о приобретении Credit Suisse

Крупнейший банк Швейцарии UBS ведет переговоры о приобретении второго по размеру банка страны Credit Suisse. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Financial Times.

По информации издания, переговоры были организованы Национальным банком Швейцарии (НБШ) и швейцарским финансовым регулятором FINMA в попытке укрепить доверие к банковскому сектору конфедерации. Отмечается, что обсуждается как полное, так и частичное приобретение.

Накануне пресс-служба швейцарского Credit Suisse заявила, что руководство займет у Национального банка Швейцарии до 50 млрд швейцарских франков (примерно $53,7 млрд).

16 марта НБШ выдал кредит Credit Suisse в размере до 50 млрд франков (около $53,7 млрд), однако, как отмечается в статье, это не удержало акции кредитного учреждения от падения, поскольку крупные инвесторы отказались обеспечивать дополнительный капитал банку, а вывод средств богатыми клиентами продолжился. Таким образом, к завершению торгов 17 марта капитализация Credit Suisse упала до $8 млрд против $56,6 млрд у UBS.

В пятницу сообщалось, что акционеры швейцарской банковской группы Credit Suisse в США подали судебный иск против кредитной организации и ее руководства с обвинением в нарушении американских законов о ценных бумагах.

Истцы обвинили швейцарскую кредитную структуру во введении инвесторов в заблуждение из-за того, что в Credit Suisse не стали раскрывать информацию об уязвимости во внутреннем контроле перед нынешним сокращением уровня ликвидности и падением стоимости ценных бумаг компании.