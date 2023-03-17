Вице-премьер Абрамченко призвала не покупать джинсы каждый сезон ради экологии

Зампредседателя правительства России, куратор национального проекта «Экология» Виктория Абрамченко заявила о необходимости осознанного потребления среди россиян. Об этом Абрамченко сказала в эфире телеканала «Россия 24».

Куратор проекта «Экология» отметила, что более половины мусора в мегаполисе — это упаковка.

«Вы употребили продукт, упаковку выбросили, это сразу же мусор. С этим мусором еще никто не научился работать. Я стараюсь приобретать там, где меньше упаковки. Я мою пластик, мою стекло, сортирую мусор отдельно», — сказала она.

Абрамченко дала совет российским гражданам, желающим усилить свой вклад в экологию в России, не покупать каждый сезон джинсы.

«Слишком много воды используется при производстве. Можно ходить достаточно долго в одних и тех же джинсах, ну или реанимировать их», — пояснила зампредседателя правительства.

Ранее эколог, директор Плейстоценового парка Никита Зимов заявлял, что создание пастбищ в Восточной Сибири сделает Россию углеродно нейтральной.