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First Republic получит от одиннадцати банков $30 млрд в рамках программы спасения

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Одиннадцать крупнейших банков США вложат в калифорнийский инвестиционный First Republic $30 млрд в виде собственных депозитов в рамках спасения кредитной структуры . Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение источников.

В том числе деньги предоставят JPMorgan, Bank of America и Citigroup. Официально о сделке могут объявить в пятницу. Детали плана спасения First Republic еще прорабатывают, но проект соглашения, одобренный американским правительством, уже разослали по финансовым институтам и федеральным агентствам.

В конце прошлой недели пресс-служба Федеральной корпорации страховании вкладов (FDIC) сообщила о разорении американского Silicon Valley Bank (SVB), который занимал 16-е место в списке крупнейших кредитных организаций США.

Накануне газета Financial Times написала, что с начала марта 2023 года рыночная капитализация шести крупнейших банков США — Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan Chase и Wells Fargo — упала на 13%. Кредитные организации потеряли порядка $165 млрд.

На этой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин пошутил о начале кризиса в банковском секторе США из-за отъезда из России бывшего гендиректора компании «Роснано» Анатолия Чубайса.

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