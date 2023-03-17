First Republic получит от одиннадцати банков $30 млрд в рамках программы спасения

Одиннадцать крупнейших банков США вложат в калифорнийский инвестиционный First Republic $30 млрд в виде собственных депозитов в рамках спасения кредитной структуры . Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение источников.

В том числе деньги предоставят JPMorgan, Bank of America и Citigroup. Официально о сделке могут объявить в пятницу. Детали плана спасения First Republic еще прорабатывают, но проект соглашения, одобренный американским правительством, уже разослали по финансовым институтам и федеральным агентствам.

В конце прошлой недели пресс-служба Федеральной корпорации страховании вкладов (FDIC) сообщила о разорении американского Silicon Valley Bank (SVB), который занимал 16-е место в списке крупнейших кредитных организаций США.

Накануне газета Financial Times написала, что с начала марта 2023 года рыночная капитализация шести крупнейших банков США — Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan Chase и Wells Fargo — упала на 13%. Кредитные организации потеряли порядка $165 млрд.

На этой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин пошутил о начале кризиса в банковском секторе США из-за отъезда из России бывшего гендиректора компании «Роснано» Анатолия Чубайса.