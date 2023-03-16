Экономист Беляев указал США на риск дефолта по госдолгу

При росте государственного долга и отсутствии достаточного импульса для развития экономики в США велика вероятность наступления дефолта, который затронет многие страны. Об этом «Ленте.ру» заявил экономист Михаил Беляев.

«Главное, что тревожит сейчас в американской экономике, — это госдолг, который превысил 31 триллион долларов. Раньше экономика страны была достаточно прочна для того, чтобы его обслуживать, был большой кредит доверия, который позволял продолжать выпускать ценные бумаги в качестве будущих обязательств. Но теперь ситуация иная», — отметил Беляев.

По его словам, вполне вероятен сценарий, когда США не выполнят обязательства по ценным бумагам. Из-за этого может случиться дефолт, а многие компании, которые вкладывали в эти бумаги деньги, не получат дохода.

Он добавил, что во избежание дефолта необходимо поддерживать развитие экономики. Однако сейчас этот момент осложняется достаточно высокой ключевой ставкой в стране. Но чтобы ситуация изменилась надо налаживать производство и ключевую ставку, наоборот, снижать.

15 марта издание «Жэньминь жибао» писало, что американские власти могут взорвать «бомбу замедленного действия» в виде госдолга, так как бездумные расходы правительства привели к его рекордному росту.