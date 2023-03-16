Мантуров допустил рост объема продаж новых авто на 30% в 2023 году

Глава Минпромторга Денис Мантуров спрогнозировал, что объем продаж новых машин в России в этом году может вырасти на треть. Об этом написала газета «Коммерсант».

«По автопрому — это гадание на кофейной гуще, когда это начало года. Могу сказать, что будет, естественно, больше, чем в 2022 году. По понятным причинам, потому что мы наращиваем объем производства при сохранении импорта. Прогнозы можно будет давать чуть позже. Но мы говорили в прошлом месяце, что это будет на 30% точно больше, чем прошлый год»,— сказал министр в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

По словам Мантурова, с марта по апрель прошлого года наблюдался значительный рост стоимости автомобилей. Но сейчас цены выровнялись, потому что ситуация с логистическими маршрутами, поставками и производством комплектующих стабилизировалась.

«Как можно снижать цену при том, что сохраняется и мировая, и внутренняя инфляция? Как минимум, на уровень проминфляции цены будут всегда двигаться вперед. Вопрос — на сколько»,— сказал глава Минпромторга.

Как ранее сообщала Ассоциация европейского бизнеса в России, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России снизились в феврале 2023 года на 62%.