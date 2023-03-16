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Акции крупнейших банков Франции обвалились на фоне резкого падения Credit Suisse

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Arnd Wiegmann/Reuters

Акции крупнейших французских банков по итогам торгов в среду 15 марта сильно упали на фоне рекордного падения Credit Suisse. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает агентство France-Presse.

Акции крупнейших французских банков, которые входят в главный индекс CAC-40, отражающий среднее значение котировок крупнейших компаний на Парижской бирже, сильно снизилась на закрытии торгов в среду. Больше всего обвалились акции Societe Generale (- 12,18%). Второе место по падению у BNP Paribas (- 10,11%). На третьем месте Credit Agricole, чьи акции упали на 5,21%.

Эксперты рынка посчитали, что такая ситуация произошла из-за снижения стоимости акций швейцарского банка Credit Suiss. В свою очередь акции швейцарского банка обвалились из-за банкротства американского Silicon Valley Bank.

Ранее в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что финансовые аналитики ожидают, что руководство Европейского Центробанка (ЕЦБ) повысит уровень ключевой ставки еще на 50 базисных пунктов (на 0,5%) — до с нынешних 3% до 3,5% годовых. Ужесточение денежно-кредитной политики валютного регулятора будет обусловлено банкротством крупного американского инвестиционного банка Silicon Valley Bank (SVB).

До этого банк Credit Suisse сообщил, что займет у Национального банка Швейцарии (НБШ, Центробанк страны) до 50 млрд швейцарских франков (примерно $53,7 млрд). В заявлении банка отмечается, что «эта дополнительная ликвидность поддержит основную деятельность и клиентов» банка.

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