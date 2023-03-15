В Кремле рассказали о планах Путина на 16 марта

Президент России Владимир Путин 16 марта примет участие в работе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и проведет отдельную встречу с членами бюро. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«16 марта Владимир Путин примет участие в работе ежегодного съезда РСПП и проведет отдельную встречу с членами бюро РСПП», — сообщили в Кремле.

В съезде РСПП ожидается участие около тысячи делегатов и участников, среди которых представители бизнеса и чиновники.

Также 16 марта президент обсудит с правительством реализацию своего недавнего послания Федеральному собранию и достижение стратегических целей развития страны.

«Президент России в формате видео-конференц-связи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации о реализации отдельных положений недавнего послания Федеральному Собранию РФ и ходе работы по решению стратегических задач развития», — говорится в сообщении.

9 марта сообщалось, что Российский союз промышленников и предпринимателей обратился к Минюсту, Генпрокуратуре, МВД и Госдуме с просьбой снизить уголовное и административное давление на бизнес. Об этом сообщил газете «Ведомости» вице-президент РСПП Александр Варварин. Также президент РСПП Александр Шохин заявлял, что российские бизнес и власти согласовали разовый взнос предпринимателей в бюджет РФ как обязательный.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин в пятницу, 17 марта, проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Также он отметил, что 18 марта у главы государства запланирована еще одна видеоконференция.