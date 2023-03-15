Более 20 дел завели в Швейцарии из-за нарушения санкций, введенных против РФ и Белоруссии

Более 20 дел было заведено в Швейцарии в связи с нарушением санкций, введенных властями страны против России и Белоруссии. Об этом РИА Новости сообщили в швейцарском Государственном секретариате по экономике (SECO).

Как сообщили в ведомстве, большинство нарушений связаны с санкционными товарами, в том числе предметами роскоши или товарами, экономически важными для России. В результате было возбуждено 23 уголовных дела.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа выступил перед Европарламентом с призывом к усилению давления Евросоюза на Россию на фоне продолжения конфликта на Украине. По его словам, Брюсселю также стоит задуматься о расширении блока, ради «стабильности и процветания» Европы.

Говоря о расширении Евросоюза, президент Литвы упомянул Молдавию и Украину. Он также добавил, что в отношении Киева необходимы «необычные решения» со стороны Брюсселя.

До этого бывший глава Европарламента Мартин Шульц заявил, что внешняя политика Польши и Венгрии препятствует присоединению Украины к Евросоюзу.