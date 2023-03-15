Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Более 20 дел завели в Швейцарии из-за нарушения санкций, введенных против РФ и Белоруссии

close
100%
Depositphoitos

Более 20 дел было заведено в Швейцарии в связи с нарушением санкций, введенных властями страны против России и Белоруссии. Об этом РИА Новости сообщили в швейцарском Государственном секретариате по экономике (SECO).

Как сообщили в ведомстве, большинство нарушений связаны с санкционными товарами, в том числе предметами роскоши или товарами, экономически важными для России. В результате было возбуждено 23 уголовных дела.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа выступил перед Европарламентом с призывом к усилению давления Евросоюза на Россию на фоне продолжения конфликта на Украине. По его словам, Брюсселю также стоит задуматься о расширении блока, ради «стабильности и процветания» Европы.

Говоря о расширении Евросоюза, президент Литвы упомянул Молдавию и Украину. Он также добавил, что в отношении Киева необходимы «необычные решения» со стороны Брюсселя.

До этого бывший глава Европарламента Мартин Шульц заявил, что внешняя политика Польши и Венгрии препятствует присоединению Украины к Евросоюзу.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть