Путин назвал «полной чушью» версию о причастности группировки Украины к ЧП на «Севпотоках»

Президент РФ Владимир Путин назвал «полной чушью» версию о причастности украинских активистов к взрыву на «Северных потоках». Об этом он сообщил в программе «Москва. Кремль. Путин».

По его мнению, взрыв такой мощности «могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями».

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Москва настаивает на том, чтобы Россия и иные заинтересованные страны были подключены к объективному расследованию диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

По мнению секретаря Совбеза, без него объяснение «односторонних субъективных версий теракта» выглядит бездоказательно.

Патрушев утверждал, что материалы западной прессы о причастности украинцев к подрыву «Северных потоков» вызывают вопросы о правдоподобности.