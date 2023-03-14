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В 2022 году бизнес проверяли реже всего в истории РФ

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РИА «Новости»

Телеканал НТВ со ссылкой на председателя Российского союза промышленников и предпринимателей по разрешительной и контрольно-надзорной деятельности Валерия Казикаева сообщил, что число проверок бизнеса в России в 2022 году сократилось втрое по сравнению с годом ранее и стало минимальным в истории.

Как говорится в сообщении, число проверок в 2021 году по сравнению с годом ранее снизилось на 40%, а с 2021 годом — втрое. Казикаев отметил, что всего за год было проверено почти 180 тыс. компаний. Кроме того, было объявлено почти 1,5 миллиона предостережений и проведено более 500 тысяч профилактических визитов.

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