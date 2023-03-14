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МИД РФ сообщил о продлении зерновой сделки

Замглавы МИД России Грушко сообщил о продлении зерновой сделки на 60 дней

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Павел Лисицын/РИА Новости

Замглавы министра иностранных дел Александр Грушко сообщил о продлении зерновой сделки, передает ТАСС.

«Действительно, сделка продлена, условлено, что она продлена на 60 дней», — сказал Грушко.

По его словам, сделка продлена на прежних условиях.

Он подчеркнул, что Россия будет настойчиво добиваться, чтобы все обязательства по договоренностям выполнялись. Москва надеется на дальнейшую «разморозку» удобрений, заблокированных в европейских портах, отметил Грушко.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Киев не вел переговоры с Москвой по поводу продления сделки. Reuters в свою очередь сообщало, что Украина возобновила онлайн-переговоры по поводу «зерновой сделки» без участия России.

Соглашение было подписано 22 июля 2022 года, в ноябре она уже была продлена, срок продления истекал 18 марта 2023 года.

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