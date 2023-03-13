Байден не стал обещать американцам, что крах двух банков не вызовет цепную реакцию

Президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением к американцам из-за ситуации в национальной банковской системе, однако не стал обещать американцам, что крах двух банков не вызовет цепную реакцию. Информацию об этом пресс-служба Белого дома опубликовала на своем сайте.

В конце пятиминутной речи президента журналисты задали ему вопрос, может ли он дать обещание, что США не ожидает цепная реакция из-за банкротства Silicon Valley Bank и Signature Bank. Байден молча вышел из комнаты.

В ходе своего выступления американский лидер заверил граждан, что банковская система находится в безопасности. «Ваши депозиты будут там, когда они вам понадобятся», — сказал он.

10 марта в США впервые после финансового кризиса 2008 года разорился крупный банк — Silicon Valley Bank (SVB). Банкротство связали с ростом ключевой ставки Федеральной резервной системы США, что повлекло обесценивание активов на балансах многих финансовых организаций.

Ранее 13 марта стало известно, что в штате Нью-Йорк власти закрыли Signature Bank из-за системных рисков. В тот же день ценные бумаги швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse рухнули более чем на 11%.

Тогда же американский лидер Байден обвинил своего предшественника Дональда Трампа в крахе банков Silicon Valley и Signature Bank.