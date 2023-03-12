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В Иране заявили о достижении рекордных показателей по поставкам нефти за последние четыре года

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Объемы экспорта нефти из Ирана в уходящем году (в Иране год начинается 21 марта) достигли рекордных показателей за последние четыре года. Об этом заявил министр нефти исламской республики Джавад Оуджи, передает агентство Tasnim.

«Сегодня мы достигли самых высоких показателей по экспорту нефти за последние четыре года. В этом году мы экспортировали на 83 млн баррелей нефти больше, чем в предыдущем», — отметил Оуджи.

По его словам, Иран за два года смог резко нарастить объемы экспорта нефти на 190 млн баррелей. Также всего за год на 15% выросли поставки природного газа.

17 февраля официальный представитель Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимических продуктов Ирана Хамид Хосейни заявил, что Тегеран получил $26 млрд дохода от продажи нефти иностранным государствам в марте — сентябре 2022 года.

До этого газета Financial Times писала, что иранские «танкеры-призраки», которые помогают Тегерану обходить санкции США, взяли курс на перевозки нефти из России после вступления в силу потолка цен на топливо в $60 за баррель.

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