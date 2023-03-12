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PS: конфликт на Украине усугубляет прогнозы по инфляции в мире

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Shutterstock

Ситуация на Украине до сих пор остается источником глубокой нестабильности, из-за чего все прогнозы по инфляции в мире становятся только хуже. Об этом пишет Project Syndicate.

По мнению автора статьи, украинский конфликт остается источником глубокой глобальной нестабильности. На сегодня ни у кого нет ни малейшего представления о том, когда или как может он завершиться, не говоря уже о его возможном влиянии на экономику, особенно на сырьевые цены.

В публикации отметили, что есть и другие источники неопределенности в мире. Например, восстановление экономики Китая после пандемии коронавируса. Речь идет о том, что реальные темпы роста ВВП могут оказаться куда ниже, чем прогнозировали эксперты. Кроме того, восстановлению экономики страны могут мешать и другие структурные проблемы, в частности связанные с рынком недвижимости КНР.

В тесте также указали, что определенные проблемы могут возникнуть и со стороны Японии. Например, Банк Японии может отказаться от своей сверхмягкой монетарной и облигационной политики после смены руководства. Это, в свою очередь, может в будущем повлиять и на финансовые рынки как внутри страны, так и за рубежом.

21 февраля газета Rheinische Post со ссылкой на выдержки из доклада Немецкого экономического института (IW) писала, что ситуация на Украине обошлась миру в $1,6 трлн в 2022 году. Конфликт оказал влияние на объемы производств, цепочки поставок товаров, рост цен на энергоносители. Вследствие этого повысилась инфляция и снизилась покупательская способность людей.

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