Россиянам напомнили о повышении социальных пенсий в апреле

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в интервью агентству «Прайм» сообщила о повышении социальных пенсий с 1 апреля.

Она указала, что индексация социальных пенсий проводится каждый год с 1 апреля. В 2023 году они вырастут на 3,3%.

Отмечается, что по состоянию на осень прошлого года социальную пенсию получали почти 3,5 млн россиян. Иванова-Швец рассказала, что выплаты полагаются тем гражданам, которые не заработали на страховую пенсию по старости.

Она добавила, что социальная пенсия также начисляется инвалидам и детям, потерявшим кормильца.

Ранее сообщалось, что в России число пенсионеров снизилось до 41,8 млн человек.