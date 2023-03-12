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WSJ: Саудовская Аравия рассматривает покупку самолетов Boeing на $35 млрд

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Саудовская Аравия рассматривает покупку коммерческих Boeing на $35 млрд для новой государственной авиакомпании, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Источники сообщают, что сделка по покупке самолетов уже близка к закрытию.

Сумма договора может достичь $35 млрд. Предполагается, что официально о закупке объявят 12 марта.

При этом на контракт претендует и Airbus, поэтому договоренность может измениться в последний момент, добавили в WSJ.

Ранее сообщалось, что Air India планирует осуществить самую крупную сделку в истории авиации, купив 425 узкофюзеляжных самолетов у Airbus и Boeing.

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