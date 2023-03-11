Продажи сладостей перед 8 Марта в России упали на 30%, косметики — на 36%

Россияне в преддверии Международного женского дня в 2023 году купили на 30% меньше сладостей и на 36% меньше косметики относительно периода 2022 года. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на данные исследования сервиса «Контур. Маркет».

Аналитики проанализировали данные чеков с 27 февраля по 8 марта. В это же время объем продаж алкогольной продукции упал на 15%.

В сервисе связали сокращение уровня продаж с отказом части компаний отмечать «гендерные праздники».

В то же время цены на сладости, косметику и алкоголь за неделю до 8 марта по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросли соответственно на 21%, 10% и 9%.

Накануне «Лента.ру» со ссылкой на статистику сервиса оператора фискальных данных «Первый ОФД» написала, что в Международный женский день 8 марта россияне купили на 28% меньше букетов цветов по сравнению с аналогичным днем 2022 года.

На этой неделе портал «Бюллетень кинопрокатчика» привел данные, согласно которым кинотеатры России 8 марта 2023 года заработали 309 млн руб. и продали 941 тыс. билетов.