Mash: Bershka и Pull & Bear вернутся в Россию в апреле под названиями Ecru и DUB

Испанские бренды Bershka и Pull & Bear могут вернуться в Россию в апреле под новыми названиями. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, Bershka будет работать под названием Ecru, а Pull & Bear будет переименован в DUB. Отмечается, что открытие магазинов было перенесено на апрель из-за землетрясений в Турции. Уточняется, что стоимость товаров повышаться не будет.

Как передает Mash, сейчас руководство брендов обзванивает старый персонал с предложением вернуться на работу. По словам сотрудников, им озвучили условия оплаты смен, которая будет составлять 192 рубля в час и бонусы от продаж.

В январе газета «Коммерсантъ» писала о том, что Daher Group, которая является владельцем российской части бизнеса холдинга Inditex, может открыть магазины под своими брендами весной 2023 года. По данным источника издания, первой станет точка в московском ТЦ «Авиапарк». В магазине под названием Maag будет одежда для женщин, мужчин и детей.

В российском Inditex также заявили, что Daher Group будет работать в России под собственными брендам.