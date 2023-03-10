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WP: предложенный Байденом проект бюджета США угрожает безопасности страны

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Elizabeth Frantz/Reuters

Американское издание Washington Post опубликовало редакционный материал, в котором говорится, что новый проект бюджета, предложенный администрацией Байдена, подрывает национальную безопасность США и их возможность инвестировать в будущее, поскольку предполагает дальнейший рост госдолга США.

В редакции WP отметили, что новый проект бюджета предполагает дефицит бюджета в $2 трлн, в том числе из-за высоких расходов на предоставление медицинской страховки пожилым людям из поколения «бэби-бумеров».

«Законодатели заверили страну, что увеличение расходов — на войны в Ираке и Афганистане, а затем на экономическую поддержку во время Великой рецессии и пандемии — будет временным. Но, за немногими исключениями, наиболее расходные статьи бюджета сохранены. <..>
Сознательное игнорирование реальности политиками позволило увеличить государственный долг до уровня свыше $31 трлн. Нация достигла опасного момента, когда ее долг в процентах от общего размера экономики является самым высоким со времен Второй мировой войны», — подчеркнули журналисты.

По мнению редакции издания, размер госдолга не должен превышать 100% от уровня ВВП, сейчас он достиг 98% американского ВВП, а главной задачей конгресса должна стать стабилизация расходов бюджета.

Ранее в издании сообщили, что Байден намерен поднять налоги и урезать выплаты на лекарства, чтобы спасти программу медицинского страхования Medicare.

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