Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Prada в 2022 году увеличила выручку на 21%, до рекордных €4,2 млрд

close
100%
Daniel Kalker/Global Look Press

Итальянский дом моды Prada по итогам 2022 года нарастил объем выручки на 21%, до рекордных €4,2 млрд. Информацию об этом пресс-служба бренда опубликовала на своем сайте.

Наращивание показателя объяснили восстановлением туризма и увеличением спроса на кожаные изделия, прет-а-порте и обувь компании.

Общий объем розничных продаж производителя одежды вырос на 24%. На территории европейских государств рост составил 63%, в Америке — на 22%. При этом в Китае показатель снизился на 2% относительно 2021 года из-за введения локдаунов на фоне пандемии коронавируса.

«Мы показали хорошие результаты во всех категориях продуктов и географических регионах, что с лихвой компенсировало слабые результаты в Китае из-за COVID-19», — процитировала пресс-служба модного дома исполнительного директора Prada Патрицио Бертелли.

В первой половине октября 2022 года Prada выпустила мужскую белую майку-алкоголичку из хлопка за $995. Она украшена треугольной бляшкой на груди, на которую нанесен логотип модного дома.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть