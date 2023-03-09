Bloomberg: ВВП Швеции вырос сразу на 2% в январе, сведя на нет рецессионные прогнозы

По итогам января текущего года объемы валового внутреннего продукта (ВВП) Швеции выросли сразу на 2% по сравнению с декабрем 2022-го. Таким образом крупнейшая экономика Северной Европы свела на нет рецесионные прогнозы зарубежных аналитиков, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Статистического управления скандинавской страны.

Январский прирост ВВП оказался самым стремительным за последние четыре месяца. Для сравнения, по итогам четвертого квартала 2022 года шведская экономика сократилась на 0,5% (согласно обновленной оценке шведского статистического ведомства) в сопоставлении с данными за предыдущие три месяца, уточняется в статье.

«Экономика Швеции неожиданно выросла в январе, благодаря росту экспорта и расходов домохозяйств, что контрастировало с предыдущими данными о том, что крупнейшая экономика Северной Европы, вероятно, вступила в рецессию. Данные по валовому внутреннему продукту показали увеличение на 2% по сравнению с предыдущим месяцем, что является самым быстрым увеличением за четыре месяца», — говорится в материале.

Однако по словам главного экономиста Danske Bank Майкл Грана, увеличение ВВП Швеции по итогам января 2023 года стало следствием роста деловой активности в стране. В то же время рядовые граждане по-прежнему «страдают» от множества негативных факторов, включая увеличение потребительских цен и ухудшение условий кредитования.

28 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на данные Статистического управления Швеции сообщило, что скандинавская страна вслед за Финляндией оказалась на пороге рецессии. По предварительным данным, объем ВВП по итогам четвертого квартала сократился на 0,9%. Однако в начале марта ведомство представило обновленную статистику, согласно которой данный показатель в конце 2022-го снизился только на 0,5%.