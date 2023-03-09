Politico: США предложили ЕС налоговые льготы за присоединение к противостоянию с КНР

США предложили Евросоюзу налоговые льготы за присоединение к противостоянию с Китаем, пишет газета Politico.

По информации издания, Белый дом предложил ЕС решить существующие торговые споры.

Так, официальные лица США обещали некоторым европейским лидерам предоставить доступ к налоговым субсидиям и льготам, которые действуют в рамках закона о климате, принятого в прошлом году.

Уточняется, что взамен страны Европы должны были уйти с китайского рынка, к чему оказалась не готова Германия. Между Берлином и Пекином налажены тесные торговые связи.

«Взаимоотношения обнажили сохраняющиеся разногласия между Соединенными Штатами и европейскими странами в отношении того, как реагировать на растущую экономическую мощь и военную мощь Китая», — говорится в публикации.

Ранее глава разведки США Аврих Хейнс говорила, что Пекин оказывает Москве содействие «в контексте» СВО.