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Минцифры РФ намерено обязать производителей глубоко внедрять RuStore в смартфоны

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ruStore

Минцифры РФ планирует обязать производителей смартфонов глубоко внедрять в их систему приложение от VK RuStore. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, официальный российский магазин, статусом которого RuStore обладает с ноября 2022 года, должен быть интегрирован в операционную систему в той же степени, что и магазин от самого производителя телефона или ОС. Подчеркивается, что вендор или уполномоченное им лицо должны не просто предустановить приложение, но и дать ему те же системные разрешения, что и другим магазинам.

Газета «Коммерсантъ» также пишет, что проектом предусматриваются положения, которые, по мнению экспертов, свидетельствуют о планах интегрировать c RuStore систему бесконтактной оплаты Mir Pay. Как отмечают участники рынка, инициатива может ухудшить ситуацию на российском рынке смартфонов, с которого ушли многие производители.

Ранее сообщалось, что Минцифры опубликовало проект постановления кабмина, в котором предлагаются меры, исключающие уклонение производителей смартфонов, планшетов и телевизоров с функцией Smart TV от предустановки российского магазина приложений Rustore под предлогом условий лицензий, установленных разработчиками операционных систем.

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