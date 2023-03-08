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ЦБ: число банковских карт в России выросло на рекордные 18% по итогам 2022 года

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

По итогам 2022 года число банковских карт на внутреннем рынке России значительно выросло. За 12 месяцев этот показатель увеличился на рекордные 18%, до 389,6 млн штук, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка (ЦБ).

«По итогам 2022 года российскими банками было выпущено около 389,6 млн карт для физических лиц. За год их число выросло на 18%. Это рекордный показатель годового прироста с 2014 года, когда ЦБ начал считать данные в новом формате», — говорится в материале.

Для сравнения, к концу 2021-го на российском внутреннем рынке в обращении находилось 301 млн банковских карт. За 12 месяцев 2020-го данный показатель был на 9% меньше, заключается в статье.

«По итогам 2021 года в обращении находилось 301 млн карт, это больше показателя 2020 года на 9%. В другие периоды годовой прирост составлял от 4 до 7%, а по итогам 2018 года был и вовсе близок к нулю», — уточняется в заметке.

8 марта аналитик Центра финансовой грамотности НИФИ Министерства финансов (Минфина) Ольга Дайнеко призвала хранить на банковской карте плановые расходы на неделю. Этот способ является удобным средством хранения денежных сбережений. Однако не стоит оставлять все деньги исключительно на карточке — часть средств следует откладывать на накопительные счета для увеличения дохода.

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