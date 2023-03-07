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В Минфине США заявили, что G7 пересмотрит потолок цен на российскую нефть в марте

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AP

Страны-члены «Большой семерки» (G7) в марте пересмотрят потолок цен на российскую нефть. Об этом сообщила помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг на полях международной энергетической конференции CERAWeek, передает РИА Новости.

«Все, что я могу сказать, так это то, что G7 планирует в марте провести переоценку потолка цен», — сказала Розенберг.

Наблюдают ли США дисбаланс спроса и предложения на нефтяном рынке после введения ограничения цены на нефть из России, она комментировать отказалась.

Помощница главы Минфина США также не стала отвечать на вопрос, рассчитывают ли в Вашингтоне, что потолок цен повлияет на позицию России в вопросе украинского конфликта.

Ранее агентство Reuters писало, что цена экспортной нефти РФ Urals в начале марта выросла до $55 за баррель. По его оценке, рост цены произошел из-за увеличения числа желающих заниматься перевозкой российской нефти. На рост цены также повлияло сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей с 1 марта.

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