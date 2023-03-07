Die Welt: без российской нефти дорожное строительство в Германии ждет кризис

Дорожное строительство в Германии ожидает кризис, поскольку после прекращения поставок нефти из России в Германию по трубопроводу «Дружба» нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie в Шведте перестал производить битум, сообщает Die Welt.

Помимо PCK Raffinerie, производство битума прекратил нефтеперерабатывающий завод в Лойне в Саксонии. Глава ассоциации дорожных строителей восточных регионов Германии Роберт Момберг заявил, что прекращение производства битума «неизбежно означает дальнейшее повышение цен на строительные материалы и, следовательно, на строительство дорог».

Представители PCK Raffinerie заявили, что в последнее время завод работал примерно на 60% мощности. Теперь на завод поступает танкерная нефть и — по «Дружбе» — нефть из Казахстана. Отмечается, что сырая нефть требуемого для производства битума качества не может транспортироваться морским транспортом, при этом нефть из Казахстана также отличается низким качеством. Битум является ключевым ингредиентом для производства асфальта.

Ранее сообщалось, что все новые автомобили, продаваемые на европейском рынке, должны будут быть быть оборудованы электронной системой ограничения скорости Intelligent Speed Assistance (ISA). Эта функция распознает дорожные знаки и предлагает водителю оптимальный скоростной режим. Если проигнорировать советы ISA, то она принудительно уменьшит скорость машины до рекомендуемого показателя.