Глава Польши: Варшава надеется на инвестиции ОАЭ в сферу возобновляемых источников энергии

Варшава надеется на поток инвестиций из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в сферу возобновляемых источников энергии. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, который находится с визитом в арабской стране, написало агентство РИА Новости.

Также Дуда рассказал, что Польша и ОАЭ подписали декларацию о сотрудничестве в области возобновляемых источников энергии.

«Мы подписали два рамочных соглашения о сотрудничестве. Одно в области возобновляемых источников энергии, а второе по информатизации и цифризации в администрации. Верю, что они создадут базу для развития сотрудничества», — сказал он.

По словам польского лидера, президент ОАЭ Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян предварительно заявил о намерении отправить в Польшу рабочую группу для обсуждения перспектив делового сотрудничества двух государств. Объем товарообмена Польши и ОАЭ составляет около $1,4 млрд, добавил Дуда.

Ранее 7 марта агентство Reuters со ссылкой на данные сервисов отслеживания судов написало, что в ОАЭ стали сбывать больше необработанной нефти из России.