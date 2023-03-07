В Минсельхозе заявили, что Россия поставила 40 млн тонн зерна с 1 июля 2022 года

Россия с начала сельхозгода (1 июля 2022 года - 30 июня 2023 года) смогла поставить 40 млн тонн зерна. Об этом на заседании итоговой коллегии Минсельхозпрода Татарстана заявил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов, передает «Прайм».

«Сегодня экспорт российского зерна уже 40 млн тонн. Мы понимаем, что, несмотря на все санкции, наш аграрий, наш крестьянин конкурентоспособен на мировом уровне, нашу продукцию ждут во многих уголках мира», — отметил Некрасов.

По его словам, годом ранее поставки зерна были на уровне 38,1 млн тонн. При этом глобальная миссия сегодня – борьба с голодом, обеспечение поставок продовольствия по всему миру.

Он добавил, что весна в этом году для многих аграриев будет временем оперативных решений, так как необходимо быстро проводить обработку почвы.

3 марта Bloomberg, ссылаясь на логистическую компанию Logistic OS сообщил, что объем поставок российской пшеницы в январе и феврале 2023 года увеличился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,1 млн тонн.