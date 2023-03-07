Глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что цены на хлеб в России не должны расти

Издание РБК написало, что в России цены на хлеб для граждан не должны увеличиваться. Как уточняется в новости, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Важно было, чтобы цена хлеба для людей не повышалась», — отметил Мишустин во время посещения хлебозавода «Черемушки» (цитата по ТАСС).

В ходе общения с сотрудниками хлебозавода премьер спросил, помогли ли субсидии в размере 2,5 тыс. рублей на тонну хлеба, которые были предоставлены для сдерживания роста цен на продукцию. Работники завода ответили утвердительно, Мишустин позитивно оценил усилия компании по сдерживанию цен.

Ранее Мишустин заявил, что недружественные страны в стремлении ударить по России санкциями нанесли вред только самим себе. По его словам, Запад не остановило даже то, что мировая экономика подразумевает связь между рынками стран. Мишустин считает, что недружественные государства на данный момент столкнулись с рекордным ростом цен на газ, электричество, бензин и даже хлеб. Российский премьер отметил, что страны, которые так сильно старались создать санкции, «возвращаются к углю как источнику энергии».