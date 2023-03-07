Россия начала поставлять дизельное топливо Саудовской Аравии

Москва в феврале отгрузила в направлении портов Саудовской Аравии не меньше 190 тыс. тонн дизельного топлива. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные американо-британской компании Refinitiv.

По данным компании, танкер Srini погрузил в порту Приморск 66 тыс. тонн дизеля. В настоящее время он находится на разгрузке на терминале порта Джидда. Два танкера — Apanemo и Zarya — идут в порт Рас-Таннура.

Эр-Рияд является крупным поставщиком дизеля в другие страны. По мнению опрошенных агентством Reuters трейдеров, российский дизель после переработки могут реэкспортировать в другие страны.

5 декабря в действие вступила договоренность Евросоюза, стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралии о потолке цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. С 5 февраля заработал лимит цен на российские нефтепродукты, которые продаются по более высокой цене, чем сырая нефть (например, дизель и керосин), на уровне 100$ за баррель. Для торгующихся со скидкой (например, для нафты и мазута) потолок составил 45$.

При этом ограничение не действует при смешивании с нефтепродуктами из других стран. Газета The Wall Street Journal в феврале отмечала, что к декабрю 2022 года импорт российского дизеля странами Евросоюза (ЕС) упал примерно на 40% — его заменили поставки из Саудовской Аравии и Индии.

Во второй половине января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала о снижении оптовых цен на дизтопливо на внутреннем рынке до минимума конца 2020 года — 43,5 тыс. руб. за тонну из-за снижения спроса со стороны покупателей из ЕС.