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Во Франции остановили работу всех терминалов по приему СПГ

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Alik Keplicz/AP

Во Франции из-за забастовок приостановлена работа всех четырех терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ), сообщает BMFTV.

Как рассказали во французской Всеобщей конфедерации труда, заблокирована отправка топлива со всех нефтеперерабатывающих заводов. Забастовки проходят на всех НПЗ. Так, три терминала компании Elengy остановят работу на неделю, а один объект компании Fluxys — на два дня.

В стране также заблокированы выезды из всех нефтеперегонных заводов, депо, трассы, вузы.

Франция является крупнейшим в Европе покупателем СПГ. В ее хранилищах 38% запасов газа. Из-за аварии простаивает еще один газопровод — из Великобритании в Бельгию.

Ранее также сообщалось, что 90% сотрудников гидроэлектростанции во французском Лионе объявили забастовку.

Демонстрации проходят по всей стране из-за недовольства пенсионной реформой правительства.

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