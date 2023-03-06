Haqqin: Франция собирается извлекать сверхприбыль из Африки по новой схеме

Президент Франции Эммануэль Макрон завершил турне по африканскому континенту и объявил об окончании эпохи «французской Африки». Однако одновременно он заявил, что начинается «эпоха сбалансированного партнерства», которая на деле является сохранением старого влияния с умножением прибыли от французских активов в регионе. Об этом сообщает азербайджанский портал Haqqin.

В публикации отметили, что эпоха исключительной сферы влияния Франции в ряде африканских стран подходит к концу по причине ее полной исчерпанности и несоответствия новым реалиям, о чем громко заявил Макрон. При этом он также многозначительно добавил, что «не хочет оставлять за собой пустоту».

Речь идет о том, что в сухом остатке Франция хочет уменьшить расходы на экономическую и военную помощь государствам африканского континента и также освободиться от всех моральных обязательств перед африканцами. При этом сохраняется старая система извлечения сверхприбыли, как только подвернется такая возможность.

По мнению автора статьи, в Париже не считают такую политику по отношению к Африке двуличной, с двойными стандартами. Причем французы даже считают, что удовлетворяют запрос африканского общества на деколонизацию. Однако в реальности вернее всего сказать, что колонизаторы бывшими не бывают.

В конце февраля портал OilPrice писал, что страны Северной Африки начали массово скупать дизельное топливо из России, чтобы потом перепродавать его в Европе.