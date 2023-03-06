FT: Credit Suisse лишился одного из крупнейших акционеров на фоне убытков и ухода клиентов

Инвестиционная компания Harris Associates, которая была крупнейшим и старейшим акционером швейцарского банка Credit Suisse, избавилась от 10% своей доли в организации. Об этом пишет газета Financial Times (FT), ссылаясь на зампредседателя совета директоров и главного инвестиционного директора Harris Дэвида Херро.

В публикации отметили, что продажа доли произошла на фоне рекордных убытков банка Credit Suisse, после чего произошел резкий отток клиентов. В итоге Harris Associates потеряла терпение из-за стратегии банка, который заявлял, что все проблемы будут решены. Однако инвесторы не были удовлетворены таким заявлением.

По данным газеты, акционер начал распродавать акции еще в октябре 2022 года. На втором месте среди крупнейших акционеров банка находится Катарский инвестиционный фонд (Qatar Investment Authority) с долей в 7%.

12 февраля газета Le Temps писала, что крупнейший конгломерат Credit Suisse заморозил российские активы на 17,6 млрд швейцарских франков (более $19 млрд), сообщила газета Le Temps. Как отмечает издание, при этом официально власти Швейцарии в качестве санкций против Москвы заморозили 7,5 млрд франков.

Ранее юридическая служба Евросоюза (ЕС) фактически подтвердила, что не знает, где находятся 86% «замороженных» активов Центрального банка России на сумму $258 млрд.