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ЕАЭС и ОАЭ начали обсуждение соглашения о зоне свободной торговли

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Владислав Воднев/РИА «Новости»

Евразийский экономический союз (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия — ЕАЭС) и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) начали первый раунд переговоров по соглашению о зоне свободной торговли (ЗСТ). Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение министра по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрея Слепнева.

«Сегодня начинают первый раунд в (Объединенных) Арабских Эмиратах, мы договорились работать в режиме fast track. Сейчас уже у нас несколько иные скорости, чем мы начинали ранее», — сказал Слепнев.

Кроме того, по словам министра по торговле ЕЭК, в конце марта состоится первый раунд переговоров с Индонезией по вопросу свободной торговли.

В первой половине февраля российский посол в Джакарте Людмила Воробьева заявила о возможном подписании соглашения о создании зоны свободной торговли между Индонезией и Евразийским Союзом в течение двух лет.

Ранее 6 марта спецпредставитель президента России по делам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов заявил, что число поступающих от различных стран заявок на вступление в ШОС растет.

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