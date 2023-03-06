В Кремле оценили сообщения СМИ, что Москва считает «Северный поток» похороненным проектом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью Reuters о том, что поврежденные осенью 2022 года российские газопроводы «Северный поток» будут запечатаны и законсервированы, потому что нет никаких планов по их ремонту или вводу в эксплуатацию в ближайшее время. Об этом он сообщил журналистам.

Один из российских источников Reuters заявил, что Москва считает проект «похороненным».

По словам Пескова, чтобы узнать точную информацию по этому вопросу, следует обращаться в компанию «Газпром», которая является акционером данного международного проекта. Nord Stream AG — швейцарская компания, созданная для управления газопроводом «Северный поток». Согласно открытым данным, «Газпром» обладает 51% акций в этой компании.

«Это решение которое должно приниматься всеми акционерами», — добавил он.

По информации Reuters, заинтересованные стороны в данный момент рассматривают возможность консервации газопроводов. Это может означать герметизацию мест разрыва, а также нанесения специального покрытия на трубы для предотвращения коррозии от воды.