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Вице-премьер Голикова: безработица в январе достигла исторического минимума в 3,6%

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в январе уровень безработицы в России по методологии Международной организации труда обновил исторический минимум и составил 3,6%. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства России.

Как рассказали в правительстве, Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда, на котором обсуждалась текущая ситуация занятости населения и вопросы по обеспечению кадрами отдельных промышленных предприятий.

В ходе заседания она отметила, что число зарегистрированных безработных в стране на данный момент составляет 563,6 тыс. человек.

Вице-премьер также рассказала, что в регионах продолжается реализация дополнительных мер, направленных на обеспечение занятости. По программе субсидирования найма работодатели направили заявки на 41 тыс. рабочих мест. Наибольшее их число заявлено в Москве (3,7 тыс.), Красноярском крае (2,8 тыс.) и Татарстане (более 2 тыс.).

В правительстве добавили, что отдельное внимание на заседании было уделено вопросам трудоустройства граждан, переехавших из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сообщалось, что в России уровень безработицы в четвертом квартале 2022 года составил 3,7%, самый низкий уровень зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе и Камчатском крае, а самый высокий — в Ингушетии.

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