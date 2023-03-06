Белый дом: Байден представит проект бюджета США на 2024 год 9 марта в Филадельфии

Президент США Джо Байден представит проект бюджета на 2024 финансовый год в четверг, 9 марта. Об этом сообщается в заявлении Белого дома, передает ТАСС.

«В четверг, 9 марта, президент отправится в Филадельфию (штат Пенсильвания), чтобы представить свой бюджет на 2024 финансовый год», — сказано в сообщении.

Уточняется, что речь американского президента будет посвящена «его планам инвестировать в Америку, продолжить снижать цены для американцев», а также сократить дефицит государственного бюджета.

Ранее бюджетное управление конгресса США предупредило о риске дефолта в июле-сентябре 2023 года в случае, если потолок госдолга не будет повышен.

8 февраля стало известно, что дефицит торгового баланса США вырос на 12,2% и достиг рекордных $948,1 млрд по итогам 2022 года.

В середине января Foreign Affairs писал, что США должны снова вернуть себе статус «мастерской мира», поэтому экономике срочно нужна реиндустриализация. При этом необходимость в подобных мерах появилась из-за того, что Америка стала обрастать зависимостью от поставки товаров из других стран.