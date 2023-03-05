Банк «Тинькофф» прекратил проводить переводы в Турцию

Банк «Тинькофф» после введенных санкций прекратил проводить денежные переводы в Турцию. Об этом сообщили ТАСС в службе поддержки кредитной организации.

«К сожалению, не можем отправить перевод в данную страну», — заявили в «Тинькофф».

Там указали, что из-за введенных рестрикций SWIFT-переводы могут быть заморожены банком-контрагентом.

«Поэтому мы временно не совершаем переводы», — сказали в банке в ответ на вопрос о возможности перевести деньги в Турцию.

Ранее «Тинькофф» приостановил валютные переводы в Грузию, поскольку банк-корреспондент не обрабатывает переводы.

В октябре 2022 года этот банк убрал возможность осуществлять SWIFT-переводы в валюте в Белоруссию, Грузию, Киргизию, Таджикистан и Монголию.

25 февраля текущего года сообщалось, что «Тинькофф» и еще несколько других российских банков попали в 10-й пакет антироссийских санкций Европейского союза. В качестве обоснования отмечалось, что эти банки вовлечены в сектора экономики, якобы «обеспечивающие существенный источник доходов правительству Российской Федерации».